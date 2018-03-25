Состоялся первый в истории беспосадочный перелет из Австралии в Британию

СЕГОДНЯ 15:27 2018-03-25T15:27:49+03:00

На борту самолета находились более 200 человек и еще 16 членов экипажа. Фото: Qantas Фото: Twitter.com

Пассажирский самолет провел в пути 17 часов и пролетел почти 15 тысяч километров

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Пассажирский самолет впервые в истории преодолел путь из Австралии в Великобританию без совершения дополнительной посадки. Лайнер авиакомпании Qantas преодолел 14,498 квадратных метров и провел в пути 17 часов.

"Самолет Dreamliner компании Qantas совершил первое беспосадочное путешествие из Перта в Лондон - это был VH-ZND под руководством капитанов Лизы Норман и Джеффа Фута, первого офицера Дэйва Саммергрина и второго офицера Троя Лейна", - говорится в микроблоге авиаперевозчика в твиттере.

Уточняется, что Boeing 787-9 Dreamliner вылетел из австралийского города Перт в субботу, 24 марта, и прибыл в лондонский аэропорт Хитроу утром в воскресенье. На борту рейса QF9 находились более 200 пассажиров и 16 членов экипажа, передает сайт телеканала BBC.

Правительство штата Западная Австралия надеется, что новый прямой маршрут будет способствовать увеличению туристического потока.

Стоит отметить, что одни из самых первых рейсов компании Qantas между Австралией и Великобританией назывались "маршрут кенгуру". Они занимали четыре дня и включали в себя семь остановок.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что самый длинный регулярный авиарейс в мире проходит по маршруту Доха - Окленд и занимает 16 часов и 23 минут.