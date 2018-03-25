Площадь пожара в ТЦ в Кемерово увеличилась до 1,5 тысяч кв. м

СЕГОДНЯ 15:11 2018-03-25T15:11:14+03:00

В охваченном огне центре "Зимняя вишня" все еще могут оставаться люди [видео]

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Площадь пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово составляет 1500 квадратных метров. Такое заявление сделали в оперативном штабе на месте ЧП.

"Площадь пожара увеличилась с 500 до 1500 кв. м. Номер сложности пожара повышен со второго до третьего", - передает ТАСС со ссылкой на собеседника агентства.

В настоящий момент на месте инцидента, помимо пожарных, медиков и полицейских, находятся десять звеньев газодымозащитной службы, а также отделения горноспасателей, которые продолжают поисково-спасательные работы в задымленных помещениях. Есть информация, что в зданию все еще остаются люди.

Между тем, из ТЦ эвакуированы около 100 человек. Уже известно о четырех погибших детях.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что пожар возник на четвертом этаже, где находятся детские аттракционы. По последним данным, в больницу доставлены девять малышей, один из них в тяжелом состоянии. Также известно, что два человека, спасаясь от огня, прыгнули из окон верхних этажей здания.

Прокуратура Кемеровской области организовала проверку по факту случившегося.