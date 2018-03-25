"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Москве на 26 марта

СЕГОДНЯ 16:02 2018-03-25T16:02:48+03:00

Порывы ветра в столице в понедельник будут достигать 15 м/с

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В понедельник в Москве объявлен "желтый" уровень погодной опасности. Такое решение синоптики приняли в связи с усилением ветра 26 марта. Об этом сообщается на официальном сайте Гидрометцентра России.

Так, дне в столичном регионе скорость ветра юго-западного направления будет составлять 6—11 м/с. Однако местами порывы могут достигать 15 м/с. При этом температура воздуха будет плюсовой - примерно 2..4 градуса тепла.

В целом, погода в начале грядущей недели будет облачной с редкими прояснениями. Местами возможна гололедица, сообщают синоптики.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что 26 марта в Москве ожидается снег с дождем. На протяжении всей недели дневная температура в городе будет поочередно меняться с плюсовой на минусовую, что может приводить к осадкам и гололеду.