2018-03-25T16:21:40+03:00
В мире

Турция испытала собственные баллистические ракеты

Тестовые запуски были проведены с военного полигона в Синопе и прошли успешно
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Турция испытала собственные баллистические ракетыТурция испытала собственные баллистические ракетыФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В воскресенье, 25 марта, стало известно об испытаниях первых турецких баллистических ракет «Гекдоган» и «Боздоган».

Как выяснилось, тестовые запуски были проведены с военного полигона в Синопе и прошли успешно. По данным местных СМИ, в ходе этих испытаний специалисты оценили возможности двигателей ракет после отключения системы наведения.

Между тем в последнем квартале текущего года планируется произвести пуски «Гекдоган» и «Боздоган» с наземной установки и с самолета с целью поражения движущихся объектов, передает агентство Anadolu.

Стоит отметить, что ракеты «Гекдоган» и «Боздоган» разработаны совместно специалистами Совета по научно-техническим исследованиям Турции и Научно-исследовательского института оборонной промышленности республики. А впервые эти снаряды были представлены на XIII Международной выставке продукции оборонной промышленности (IDEF-2017), которая прошла в Стамбуле.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Бастрыкин передал дело о пожаре в Кемерово в центральный аппарат СКР
Режим ЧС ввели в Кемеровской области из-за пожара в торговом центре
Глава МЧС созвал экстренное заседание рабочей группы из-за пожара в Кемерово
Российский «Кит» может в одиночку потопить вражеский авианосец
"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Москве на 26 марта
Стинг, Шэгги и Кайли Миноуг: Королева Елизавета II отмечает 92-летие
Состоялся первый в истории беспосадочный перелет из Австралии в Британию
Площадь пожара в ТЦ в Кемерово увеличилась до 1,5 тысяч кв. м
Володин: реализация послания президента уже началась
Песков: Москва считает обвинения Британии по делу Скрипаля граничащими с бандитизмом
Песков назвал направления работы Путина на новом сроке
Полиция Германии задержала экс-главу Каталонии Карлеса Пучдемона
На фестивале в Пакистане неизвестные бросили гранату на сцену
Пользователей Сети рассмешило видео с "плывущей по воздуху" собакой