Турция испытала собственные баллистические ракеты

СЕГОДНЯ 16:21 2018-03-25T16:21:40+03:00

Тестовые запуски были проведены с военного полигона в Синопе и прошли успешно

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В воскресенье, 25 марта, стало известно об испытаниях первых турецких баллистических ракет «Гекдоган» и «Боздоган».

Как выяснилось, тестовые запуски были проведены с военного полигона в Синопе и прошли успешно. По данным местных СМИ, в ходе этих испытаний специалисты оценили возможности двигателей ракет после отключения системы наведения.

Между тем в последнем квартале текущего года планируется произвести пуски «Гекдоган» и «Боздоган» с наземной установки и с самолета с целью поражения движущихся объектов, передает агентство Anadolu.

Стоит отметить, что ракеты «Гекдоган» и «Боздоган» разработаны совместно специалистами Совета по научно-техническим исследованиям Турции и Научно-исследовательского института оборонной промышленности республики. А впервые эти снаряды были представлены на XIII Международной выставке продукции оборонной промышленности (IDEF-2017), которая прошла в Стамбуле.