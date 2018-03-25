Российский «Кит» может в одиночку потопить вражеский авианосец

СЕГОДНЯ 16:46 2018-03-25T16:48:23+03:00

Разработчик рассказал о российской торпеде 65-76А «Кит» калибра 650 миллиметров, которая в настоящее время не имеет аналогов в мире Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Разработчик рассказал о российской торпеде 65-76А «Кит» калибра 650 миллиметров, которая в настоящее время не имеет аналогов в мире. По словам начальника отдела перспективного планирования концерна «Гидроприбор» Глеба Тихонова, при пуске с подводной лодки этот снаряд способен потопить авианосец.

При этом эксперт подчеркнул, что на Западе торпед такого большого калибра никогда не создавалось. Как заметил специалист «Гидроприбора», в других странах вообще нет торпед больше 533-го калибра. «Кит» же уникален и по ряду других характеристик.

«Торпеда № 65-76 не имеет аналогов в мире и уникальна по своим характеристикам (скорости, дальности и запасу взрывчатки). Одно такое изделие способно потопить авианосец», - сказал Тихонов в эфире телеканала «Звезда».

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, на днях в сети появилось видео, которое объясняет, как новейшее отечественное вооружение поможет восстановить ядерный паритет. На обнародованных кадрах можно увидеть боевой лазерный комплекс «Пересвет», беспилотную подлодку «Посейдон», крылатую ракету с ядерной энергоустановкой «Буревестник», а также ракеты «Кинжал», «Сармат» и «Авангард».