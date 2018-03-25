2018-03-25T17:24:20+03:00
Происшествия

Режим ЧС ввели в Кемеровской области из-за пожара в торговом центре

Об этом объявил глава МЧС России в ходе заседания рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Глава МЧС РФ Владимир Пучков. Фото: МЧС РоссииГлава МЧС РФ Владимир Пучков. Фото: МЧС России
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Глава МЧС России Владимир Пучков, выступая в воскресенье, 25 марта, на заседании рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в Кемеровской области в связи с пожаром, который произошел в торговом центре «Зимняя вишня».

«Мы вводим режим чрезвычайной ситуации на территории Кемеровской области. Федеральным органам исполнительной власти организовать помощь и поддержку соответствующим службам», - приводит слова министра сайт МЧС.

Также руководитель спасательного ведомства заявил, что тушение пожара в ТЦ и поисково-спасательная операция на месте происшествия продолжаются. При этом, по словам Пучкова, в настоящее время «есть риски взрывов и другие опасности».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в воскресенье, 25 марта, пожар вспыхнул в торговом центре в Кемерово. Возгорание возникло на четвертом этаже здания, где находятся детские аттракционы. В результате спасателям пришлось эвакуировать людей из ТЦ. При этом им удалось спасти не менее 20 человек. Однако без жертв не обошлось, по последним данным, в результате ЧП погибли трое детей и одна женщина. Кроме того, еще 26 человек пострадали.

Пожар в кемеровском торговом центре.Четыре ребенка погибли при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове

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