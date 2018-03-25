2018-03-25T17:42:48+03:00
Происшествия

Бастрыкин передал дело о пожаре в Кемерово в центральный аппарат СКР

Председатель Следственного комитета поручил обеспечить тщательное расследование ЧП [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Глава Следственного комитета России Александр БастрыкинГлава Следственного комитета России Александр БастрыкинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин передал уголовное дело о пожаре в торговом центре Кемерово в главное следственное управление СКР для дальнейшего расследования.

Стоит отметить, что в связи с возгоранием, которое произошло в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» в это воскресенье, 25 марта, ранее было возбуждено дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ («причинение смерти по неосторожности», «нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

При этом председатель СКР поручил обеспечить тщательное расследование ЧП, установив все обстоятельства, повлекшие гибель людей. Он потребовал максимально оперативно разобраться в причинах трагедии и дать «принципиальную юридическую оценку действиям всех лиц, имеющих отношение к функционированию и безопасности торгового комплекса», говорится на сайте Следственного комитета РФ.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в воскресенье, 25 марта, пожар вспыхнул в торговом центре в Кемерово. По последним данным, в результате ЧП погибли трое детей и одна женщина, которые в момент возгорания находились в детской игровой комнате. Кроме того, еще 26 человек пострадали.

В настоящее время поисково-спасательные работы на месте происшествия продолжаются. Известно, что в двух залах кинотеатра, расположенного в ТЦ, произошло обрушение потолка.

Пожар в ТРЦ Зимняя вишня автор Кирилл Чащин.

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