Дарья Домрачева выиграла последнюю гонку Кубка мира по биатлону в сезоне

СЕГОДНЯ 18:10 2018-03-25T18:10:16+03:00

Биатлонистка Дарья Домрачева - лучшая в последней гонке сезона Кубка мира по биатлону. Фото: REUTERS

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В воскресенье, 25 марта, в Тюмени завершились соревнования на последнем этапе Кубка мира этого сезона. Женщины бежали масс-старт на 12,5 км. Гонку выиграла белорусская спортсменка Дарья Домрачева.

Она прошла дистанцию за 35 минут 27,4 секунды. У нее - один промах на четырех огневых рубежах. Второе место - за Паулиной Фиалковой из Словакии - 1,8 секунды отставания при 1 промахе. "Бронза" - у француженки Анаис Шевалье.

В этой гонке определился победитель общего зачета Кубка мира. Ею стала финка Кайса Мякяряйнен, занявшая в этой гонке шестое место. Она же выиграла и общий зачет в масс-стартах.

Для Домрачевой эта победа стала шестой в нынешнем сезоне Кубка мира. Лучшая из россиянок Ирина Услугина заняла 21 место, отстав на 1 минуту 16,8 секунды от победительницы. 22 место у Екатерины Юрловой-Перхт - 1 минута 24,7 секунды отставания и 3 промаха, 23 позиция у Дарьи Виролайнен - 1 минута 33,2 секунды отставания и 3 промаха.