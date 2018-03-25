Пособие-комикс о поражении НАТО в войне с РФ выпустили для армии США
В воскресенье, 25 марта, стало известно, что Киберинститут Военной академии США (ACI) выпустил для американской армии учебное пособие в виде комикса, в котором НАТО вступают в конфликт с Россией и проигрывают.
По сюжету комикса, вооруженное противостояние начинается в 2027 году из-за решения Румынии и Молдавии объединиться. Согласно учебному пособию, в какой-то момент ситуация выходит из-под контроля, и начинается полномасштабный конфликт с использованием роботов и беспилотников. В дальнейшем же Москва, по задумке авторов комикса, применяет методы высокотехнологичной войны и при помощи кибератаки выводит из строя все вооружения стран альянса.
По информации технического журнала IEEE Spectrum, комикс был создан, чтобы заставить американских военных задуматься о том, как и по каким сценариям могут проходить войны будущего.