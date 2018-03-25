2018-03-25T18:38:38+03:00
Политика

В Верховной раде объяснили, почему Украина не высылает российских дипломатов

‍Как выяснилось, Киев опасается ответных мер Москвы
Дарья ИВАШКИНА
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Зампредседателя Верховной рады Ирина Геращенко. Фото: кадр из видео выступления вице-спикера украинского парламентаЗампредседателя Верховной рады Ирина Геращенко. Фото: кадр из видео выступления вице-спикера украинского парламента
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В воскресенье, 25 марта, в Верховной раде рассказали, почему Киев не высылает российских дипломатов.

Так, по словам первого вице-спикера парламента незалежной Ирины Геращенко, подобные действия вызовут зеркальный ответ, что приведет к высылке из РФ всех украинских консулов. А это, как подчеркнула политик, будет означать, что у украинских заключенных, отбывающих наказание в России, не останется возможности «почувствовать минимальную поддержку».

«Высылка российских консулов вызовет высылке украинских консулов - и наши заключенные в РФ останутся <…> без шанса хотя бы раз в несколько месяцев увидеть украинского представителя, почувствовать минимальную поддержку», - написала Геращенко на своей странице в Facebook.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, на днях вице-спикер Верховной рады назвала Россию «психически больной страной». При этом Ирина Геращенко «прошлась» по российским выборам президента и самим избирателям.

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