2018-03-25T18:58:52+03:00
В мире

Актриса Синтия Никсон начала сбор пожертвований

Звезда «Секса в большом городе» планирует стать губернатором штата Нью-Йорк
Алексей ОСИПОВ
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Актриса Синтия Никсон.Актриса Синтия Никсон.Фото: REUTERS
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Актриса Синтия Никсон, прославившаяся ролью Миранды в сериале «Секс в большом городе», вступившая в борьбу за пост губернатора штата Нью-Йорк, получила рекордное количество пожертвований на свою предвыборную кампанию от простых граждан.

Штаб Никсон объявил результаты первого дня сбора пожертвований. Оказалось, что за 24 часа Никсон получила от доноров значительное количество переводов на сумму менее 200 долларов США каждый, что позволяет отнести их к помощи простых граждан. 2214 нью-йоркцев пожертвовали ей небольшие суммы, в то время как нынешний губернатор Эндрю Куомо получил за все семь лет своего руководства Имперским штатом всего 1369 таких пожертвований.

«Бюджет Куомо, составляющий 31 млн. долларов, на 99,9% состоит из финансовой поддержки богатых корпораций, лоббистов и миллиардеров. – заявили в штабе Никсон. – В такой пропорции он и распределяет свою заботу о простых избирателях, на которую и приходится оставшаяся 0,1%».

Нью-Йорк — один из наиболее населённых и экономически развитых штатов США. С 2009 года в нем действует правило, согласно которому во всех городах штата, в которых проживает более миллиона человек, все связанные с процессом выборов документы должны переводиться в т.ч. и на русский язык.

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