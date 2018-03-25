Эрдоган: в ближайшие дни цель военной операции на севере Сирии будет достигнута

СЕГОДНЯ 18:55 2018-03-25T18:55:26+03:00

По словам турецкого лидера, в скором времени армия республики должна взять под контроль город Телль-Рифат

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в воскресенье, 25 марта, в городе Трабзон, заявил, что в ближайшие дни цель военной операции «Оливковая ветвь», которая с 20 января проводится на севере Сирии, будет достигнута. По его словам, турецкие вооруженные силы в скором времени должны установить контроль над сирийским городом Телль-Рифат.

«В ближайшие дни, как мы надеемся, будет обеспечен контроль над городом Телль-Рифат. Таким образом, мы достигнем цели операции "Оливковая ветвь"», - приводит слова Эрдогана местный телеканал NTV.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Генштаб вооруженных сил Турции 20 января объявил о начале в сирийском Африне военной операции против курдов, которых Анкара считает террористами. После этого Эрдоган не раз заявлял о том, что его страна будет продолжать воевать на севере арабской республики, пока «не закончит свою работу», то есть не уничтожит курдов.