Вертолет эвакуировал в больницу пострадавшего в ДТП в Новой Москве ребенка

СЕГОДНЯ 19:17 2018-03-25T19:17:42+03:00

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В воскресенье, 25 марта, серьезное ДТП случилось в Новой Москве: в районе села Лукошкино столкнулись автомобили Daewoo и Toyota, после чего одна из машин вылетела в кювет. В результате аварии пострадали два человека: женщина и восьмилетний ребенок.

Причем мальчика с места происшествия пришлось эвакуировать санитарным вертолетом Московского авиационного центра (МАЦ). «Экипаж вертолета эвакуирует с места аварии пострадавшего ребенка», - сказал представитель МАЦ РИА Новости.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в ноябре прошло года также вертолетом пришлось эвакуировать пострадавшего в ДТП на МКАД. Тогда на 87-м километре кольцевой автодороги, неподалеку от Алтуфьевского шоссе, столкнулись грузовик и легковой автомобиль. А в январе вертолет Московского авиационного центра доставил в больницу двухлетнего ребенка, который попал под машину на западе Москвы.