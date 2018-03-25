2018-03-25T19:17:42+03:00
Происшествия

Вертолет эвакуировал в больницу пострадавшего в ДТП в Новой Москве ребенка

Серьезная авария произошла ранее в воскресенье в районе села Лукошкино
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Серьезное ДТП случилось в Новой МосквеСерьезное ДТП случилось в Новой МосквеФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В воскресенье, 25 марта, серьезное ДТП случилось в Новой Москве: в районе села Лукошкино столкнулись автомобили Daewoo и Toyota, после чего одна из машин вылетела в кювет. В результате аварии пострадали два человека: женщина и восьмилетний ребенок.

Причем мальчика с места происшествия пришлось эвакуировать санитарным вертолетом Московского авиационного центра (МАЦ). «Экипаж вертолета эвакуирует с места аварии пострадавшего ребенка», - сказал представитель МАЦ РИА Новости.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в ноябре прошло года также вертолетом пришлось эвакуировать пострадавшего в ДТП на МКАД. Тогда на 87-м километре кольцевой автодороги, неподалеку от Алтуфьевского шоссе, столкнулись грузовик и легковой автомобиль. А в январе вертолет Московского авиационного центра доставил в больницу двухлетнего ребенка, который попал под машину на западе Москвы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Троих пропавших при пожаре в кемеровском ТЦ детей нашли живыми
Актриса Синтия Никсон начала сбор пожертвований
Эрдоган: в ближайшие дни цель военной операции на севере Сирии будет достигнута
В Верховной раде объяснили, почему Украина не высылает российских дипломатов
Пособие-комикс о поражении НАТО в войне с РФ выпустили для армии США
Дарья Домрачева выиграла последнюю гонку Кубка мира по биатлону в сезоне
Бастрыкин передал дело о пожаре в Кемерово в центральный аппарат СКР
Режим ЧС ввели в Кемеровской области из-за пожара в торговом центре
Глава МЧС созвал экстренное заседание рабочей группы из-за пожара в Кемерово
Российский «Кит» может в одиночку потопить вражеский авианосец
Турция испытала собственные баллистические ракеты
"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Москве на 26 марта
Стинг, Шэгги и Кайли Миноуг: Королева Елизавета II отмечает 92-летие
Состоялся первый в истории беспосадочный перелет из Австралии в Британию
Площадь пожара в ТЦ в Кемерово увеличилась до 1,5 тысяч кв. м
Володин: реализация послания президента уже началась
Песков: Москва считает обвинения Британии по делу Скрипаля граничащими с бандитизмом
Песков назвал направления работы Путина на новом сроке
Полиция Германии задержала экс-главу Каталонии Карлеса Пучдемона
На фестивале в Пакистане неизвестные бросили гранату на сцену
Пользователей Сети рассмешило видео с "плывущей по воздуху" собакой