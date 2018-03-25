Троих пропавших при пожаре в кемеровском ТЦ детей нашли живыми
Как стало известно, спасателям удалось найти в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, где ранее в воскресенье, 25 марта, вспыхнул сильный пожар, трех детей, которые считались пропавшими. Как уточнили в региональном главке МВД России, все трое живы.
«В полицию поступило 11 сигналов о пропаже 16 человек (в связи с пожаром в ТЦ). Из этих 16 на данный момент установлено местонахождение троих детей, они живы», - сказали в пресс-службе главного управления МВД РФ по Кемеровской области ТАСС.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в воскресенье, 25 марта, пожар вспыхнул в торговом центре в Кемерово. Возгорание возникло на четвертом, последнем, этаже ТЦ. Вскоре из горящего здания были спасены 20 человек, и еще 100 эвакуированы. Однако без жертв не обошлось. По предварительным данным, в результате ЧП погибли пять человек. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
В настоящее время пожар практически локализован, продолжает гореть частично обрушившаяся кровля.
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