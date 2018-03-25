Путин дал ряд поручений в связи с пожаром в торговом центре в Кемерово

СЕГОДНЯ 20:29 2018-03-25T20:29:26+03:00

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава нашего государства Владимир Путин получил доклады о ситуации с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово.

«Президенту было доложено о трагедии в Кемеровской области. <…> Вся детальная информация о произошедшем была предоставлена президенту в докладах главы МЧС Владимира Пучкова и губернатора области Амана Тулеева», - сказал представитель Кремля, отметив, что российский лидер глубоко соболезнует родным и близким погибших.

Также, по словам Пескова, президент дал ряд поручений в связи с ЧП. В частности, он поручил руководителю спасательного ведомства «незамедлительно вылететь к месту трагедии и принять все необходимые меры по должной мобилизации сил и средств».

Кроме того, Путин распорядился помочь семьям пострадавших. «Даны также необходимые поручения по помощи семьям пострадавших и медицинскому обеспечению всем необходимым», - приводит слова пресс-секретаря ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в воскресенье, 25 марта, пожар вспыхнул в торговом центре в Кемерово. При этом без жертв не обошлось. По предварительным данным, в результате ЧП погибли пять человек. Кроме того, еще 32 посетителя ТЦ пострадали и были вынуждены обратиться за медицинской помощью.