2018-03-25T21:11:10+03:00
Политика

В Совфеде рассказали о попытках вмешательства извне в российские выборы

Речь идет о DDoS-атаках на информационные ресурсы ЦИК, призывах бойкотировать голосование и информ-атаках
Дарья ИВАШКИНА
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Глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов. Фото: Сергей Савостьянов/ТАССГлава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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В Совете Федерации (СФ) рассказали о многочисленных попытках вмешательства в российские президентские выборы из-за рубежа. Как уточнил глава временной комиссии по защите государственного суверенитета РФ Андрей Климов, речь идет о DDoS-атаках на информационные ресурсы Центральной избирательной комиссии (ЦИК), информационных атаках, призывах бойкотировать голосование.

«Комиссия по защите госсуверенитета РФ располагает данными о тысячах разрозненных фактов попыток вмешательства извне в выборы президента России», - сказал Климов РИА Новости.

При этом, по мнению политика, недопуск россиян на места проведения выборов на Украине также можно расценивать как попытку повлиять на исход голосования, ведь из-за действий Киева около 65 тысяч наших граждан не смогли отдать свой голос.

Также сенатор подчеркнул, что возглавляемая им комиссия 3 апреля проведет круглый стол, на котором вместе с экспертами обсудит предварительные итоги президентской кампании и проанализирует попытки вмешательства в российские избирательные процессы.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 18 марта в России прошли президентские выборы. А 23 марта Центральная избирательная комиссия РФ опубликовала окончательные итоги голосования. Как выяснилось, набрав 76,69% голосов, победил действующий глава государства Владимир Путин.

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