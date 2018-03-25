Криминалисты опровергли версию взрыва в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня»

СЕГОДНЯ 21:34 2018-03-25T22:50:51+03:00

Эксперты опровергают версию о том, что причиной пожара в торговом центре «Зимняя вишня» стал взрыв Фото: Кирилл ЧАЩИН

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Пользователи соцсетей высказали предположение, что причиной пожара в торговом центре «Зимняя вишня» стал взрыв. Такое сообщение появилось в популярных пабликах и мессенджерах:

- Не берусь утверждать, но одна из женщин пострадавших якобы видела, как забежал мужик с рюкзаком и кинул его в игровые автоматы. А потом прогремел взрыв.

Однако, специалисты опровергают подобную версию. «Комсомольской правде» удалось пообщаться с экспертом-криминалистом, который случайно оказался рядом в момент ЧП.

- Я в выходной день был с ребенком в торговом центре, - рассказал на условиях анонимности наш источник. - Более того, оказался в 15 метрах от очага возгорания и видел, как начинался пожар. Взрыва не было и быть не могло. Вам подтвердят специалисты, это не выдерживает никакой критики.

Напомним, пожар на детской игровой площадке начался в 16.05 по местному времени. По предварительным данным, вспыхнули поролоновые кубики в мягком «бассейне». В считанные секунды загорелся весь игродром, дымом заволокло соседние кинозалы. По последним данным, погибли пять человек. Еще 35 до сих пор считаются пропавшими без вести.

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