СМИ: Пучдемон попросит политическое убежище в Германии

СЕГОДНЯ 21:46 2018-03-25T21:46:41+03:00

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В воскресенье, 25 марта, в зарубежных СМИ появилась информация о том, что экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон, ранее задержанный в Германии, планирует подать прошение о политическом убежище в ФРГ.

Если Пучдемон действительно подаст заявку на получение убежища, то ее будут рассматривать в ведомстве по делам миграции. Однако шансов у просителя немного, так как европейский ордер на арест, на основании которого немецкие правоохранители и задержали бывшего каталонского лидера, имеет приоритет над любыми прошениями, пишет газета Kieler Nachrichten.

Напомним, ранее в воскресенье полиция Германии задержала Карлеса Пучдемона. Политика взяли под стражу в связи с тем, что Верховный суд Испании выдал европейский ордер на его арест. Стоит отметить, что на родине Пучдемону грозит до 30 лет тюрьмы: Мадрид обвиняет экс-главу Каталонии в попытке мятежа и растрате средств из госбюджета.