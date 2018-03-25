Военный эксперт оценил пособие-комикс для армии США о столкновении НАТО с Россией

25 Март 23:16 2018-03-25T23:16:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал информацию об учебном пособии в виде комикса, выпущенном для американской армии. По его мнению, уровень пособия, разработанного Киберинститутом Военной академии США (ACI), говорит об уровне военнослужащих, которые в настоящее время служат в Соединенных Штатах.

Также специалист выразил уверенность в том, что с таким подходом нельзя обучить солдат реальным навыкам и стратегиям. «Если они думают, что такими примитивными пособиями удастся подготовить боеспособную армию, готовую к тем самым реалиям, которые могут произойти в настоящем глобальном боевом конфликте, то это выглядит очень комично и трагично», - сказал Леонков в беседе с RT.

Кроме того, эксперт заметил, что в России учения всегда происходят под легендой вероятного и условного противника, а в странах НАТО всегда конкретизируют, выбирая в качестве «условного противника» Россию, Китай или Северную Корею.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в воскресенье, 25 марта, стало известно, что ACI выпустил для американской армии пособие-комикс, в котором НАТО вступают в конфликт с Россией и проигрывают. По сюжету, вооруженное противостояние начинается в 2027 году из-за решения Румынии и Молдавии объединиться.