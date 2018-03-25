2018-03-25T23:16:08+03:00
В мире

Военный эксперт оценил пособие-комикс для армии США о столкновении НАТО с Россией

По мнению Алексея Леонкова, с таким подходом нельзя обучить солдат реальным навыкам и стратегиям
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Военный эксперт оценил пособие-комикс для армии США о столкновении НАТО с РоссиейВоенный эксперт оценил пособие-комикс для армии США о столкновении НАТО с РоссиейФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал информацию об учебном пособии в виде комикса, выпущенном для американской армии. По его мнению, уровень пособия, разработанного Киберинститутом Военной академии США (ACI), говорит об уровне военнослужащих, которые в настоящее время служат в Соединенных Штатах.

Также специалист выразил уверенность в том, что с таким подходом нельзя обучить солдат реальным навыкам и стратегиям. «Если они думают, что такими примитивными пособиями удастся подготовить боеспособную армию, готовую к тем самым реалиям, которые могут произойти в настоящем глобальном боевом конфликте, то это выглядит очень комично и трагично», - сказал Леонков в беседе с RT.

Кроме того, эксперт заметил, что в России учения всегда происходят под легендой вероятного и условного противника, а в странах НАТО всегда конкретизируют, выбирая в качестве «условного противника» Россию, Китай или Северную Корею.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в воскресенье, 25 марта, стало известно, что ACI выпустил для американской армии пособие-комикс, в котором НАТО вступают в конфликт с Россией и проигрывают. По сюжету, вооруженное противостояние начинается в 2027 году из-за решения Румынии и Молдавии объединиться.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Спасатели нашли тела 40 жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово
Одной из версий причин пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово называют неисправную электропроводку
Число жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово увеличилось до 37
Число погибших при пожаре в ТЦ в Кемерово увеличилось до 14
В Барселоне произошли столкновения после ареста Пучдемона в Германии
Число погибших при пожаре в ТЦ в Кемерово увеличилось до семи
СМИ: Пучдемон попросит политическое убежище в Германии
Россия представила фотовыставку в штаб-квартире ООН
Криминалисты опровергли версию взрыва в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня»
В Совфеде рассказали о попытках вмешательства извне в российские выборы
Следователи проверяют информацию о 35 пропавших при пожаре в Кемерово
В Кемерове потушен пожар в торговом центре "Зимняя вишня"
Путин дал ряд поручений в связи с пожаром в торговом центре в Кемерово
Захарова: посол РФ получает «неграмотные отписки» от МИД Великобритании по делу Скрипаля
Женщина погибла в Подольске от упавшей с крыши глыбы льда
Троих пропавших при пожаре в кемеровском ТЦ детей нашли живыми
Вертолет эвакуировал в больницу пострадавшего в ДТП в Новой Москве ребенка