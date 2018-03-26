2018-03-26T02:46:54+03:00
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово

Захарова: Трагедия в Кемерово должна стать уроком для всех

Официальный представитель МИД России выразила соболезнования родственникам погибших при пожаре в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Пожар в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» принес страшное горе в десятки семей. Фото: ТАСС/Данил АйкинПожар в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» принес страшное горе в десятки семей. Фото: ТАСС/Данил Айкин
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Страшная трагедия в Кемерово должна стать уроком для всех, от кого зависит безопасность людей – и детей, и взрослых, а случай с пожаром в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» должен войти во все инструкции и программы подготовки, считает фациальный представитель МИД России Мария Захарова.

Об этом она написала на своей странице в Facebook, в первых строчках сообщения выразив искренние соболезнования родным и близким погибших.

«Трагедия в Кемерово. Соболезнования. Звонки детей, находящихся в заложниках у огня и прощающихся с близкими, разрывают сердце. Самые искренние слова поддержки в такой страшный момент жизни», - пишет дипломат.

Официальный представитель МИД России выразила соболезнования родственникам погибших при пожаре в Кемерово Фото: Facebook

Официальный представитель МИД России выразила соболезнования родственникам погибших при пожаре в КемеровоФото: Facebook

«И ещё. Чтобы нашли каждого ответственного на своём посту за пожарную безопасность, за сопровождение детей. Поимённо. И чтобы этот случай вошёл во все инструкции и программы подготовки преподавателей, пожарных и ответственных за соответсвующие направления. И нам всем урок быть бдительными и проверять всё, что внушает подозрения, перепроверять каждую мелочь, вызывающую вопросы», - продолжила Мария Захарова.

Как ранее писал сайт kp.ru, крупный пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» унес жизни десятков людей: пока официально подтверждена гибель 37 человек, девять из них – дети, пострадали 43. По уточненным данным, без вести пропавшими считаются 64 человека.

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