ПВО Саудовской Аравии перехватили семь ракет, запущенных из Йемена

СЕГОДНЯ 03:12 2018-03-26T03:32:36+03:00

Три из них были перехвачены над столицей королевства Эр-Риядом [видео]

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Системы противовоздушной обороны Саудовской Аравии в ночь на понедельник, 26 марта, отбили очередную ракетную атаку: как сообщили представители возглавляемой Эр-Риядом арабской коалиции, перехвачены семь ракет, выпущенных с территории Йемена.

Утверждается, что ночной обстрел устроили боевики мятежного движения хуситов «Ансар Аллах», все ракеты благополучно сбиты и уничтожены, причем три из них были запущены по столице королевства Эр-Рияду, передает телеканал телеканал Al Arabiya. На своей странице в Twitter издание опубликовало видео перехвата одной из ракет.

ПВО Саудовской Аравии сбили запущенную из Йемена ракету над Эр-Риядом.Ракета была перехвачена раньше, чем приземлилась

Местные СМИ сообщают, что обломки некоторых сбитых снарядов упали на жилые районы, есть жертвы и раненые. Газета Asharq Al-awsat пишет об одном погибшем. По ее данным, это гражданин Египта, на чей дом попали куски взорвавшейся ракеты.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, это далеко не первый подобный случай. Повстанцы-хуситы время от времени пытаются поразить ракетами разные цели на территории королевства. Например, в конце прошлого года мятежники запустили баллистическую ракету по королевскому дворцу Ямама в Эр-Рияде, а до этого – по столичному аэропорту, но саудовские военные предотвратили трагедии, перехватив снаряды.