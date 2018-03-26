2018-03-26T04:04:47+03:00
Политика

Египтяне выбирают нового президента

Голосование будет проходить три дня, на главный государственный пост претендуют два кандидата
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В Египте начались трехдневные президентские выборыВ Египте начались трехдневные президентские выборыФото: REUTERS
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В Египте с понедельника, 26 марта, начинаются президентские выборы. Голосование продлится три дня и завершится вечером в среду, 28 марта. На главный государственный пост страны претендуют два кандидата: действующий президент Абдель Фаттах ас-Сиси и лидер партии «Аль-Гад» («Завтра») Муса Мустафа Муса, передает телеканал Euronews.

О намерении баллотироваться на второй срок 63-летний ас-Сиси объявил еще в январе. Перечисляя свои заслуги, он утверждает, что за четыре года его правления в Египте удалось значительно снизить инфляцию, открыть порядка 10 тысяч различных новых предприятий, а также добиться серьезного притока прямых иностранных инвестиций – около 5,7 миллиарда долларов.

Его сопернику на нынешних выборах Мусе 65 лет, он подал заявку практически в последний момент, за 15 минут до завершения срока регистрации кандидатов. Среди предвыборных обещаний лидера партии «Завтра» – снижение цен и забота о бедняках, открытие большего количества новых заводов и фабрик, а также борьба с пробками в Каире, которые стали большой проблемой для жителей египетской столицы.

«Моя цель – развитие страны в том же направлении, в котором ее развивал ас-Сиси», - приводит его слова телеканал Al Jazeera.

По мнению политологов, победит на выборах действующий президент Египта, а Муссу они называют «всего лишь марионеткой». Оппозиционные силы призывают избирателей к бойкоту голосования.

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