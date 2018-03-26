«Надежда есть всегда»: Глава МЧС рассказал о поисках людей после пожара в ТЦ «Зимняя вишня»

СЕГОДНЯ 05:01 2018-03-26T05:01:45+03:00

В Кемерово уже наступило утро. Так выглядит горевший ТЦ сейчас Фото: Лариса МАРУЦАК

Спасателям очень сложно работать: в здании горевшего торгово-развлекательного центра в Кемерово нулевая видимость и очень высокая температура [видео]

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Спасатели, работающее в здании торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» в Кемерово, не теряют надежды найти на пожарище живых людей. Об этом рассказал журналистам глава МЧС России Владимир Пучков.

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