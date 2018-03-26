2018-03-26T05:01:45+03:00
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово

«Надежда есть всегда»: Глава МЧС рассказал о поисках людей после пожара в ТЦ «Зимняя вишня»

Спасателям очень сложно работать: в здании горевшего торгово-развлекательного центра в Кемерово нулевая видимость и очень высокая температура [видео]
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В Кемерово уже наступило утро. Так выглядит горевший ТЦ сейчасВ Кемерово уже наступило утро. Так выглядит горевший ТЦ сейчасФото: Лариса МАРУЦАК
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Спасатели, работающее в здании торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» в Кемерово, не теряют надежды найти на пожарище живых людей. Об этом рассказал журналистам глава МЧС России Владимир Пучков.

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В кемеровских больницах сейчас находятся десятки пострадавших на пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». У большинства из них легкое отравление дымом, случаи ожогов единичны (подробности).

Кемерово, ТРЦ "Зимняя вишня" утром. Автор Полина Прилуцкая.

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