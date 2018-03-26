2018-03-26T08:09:48+03:00
Экономика

Авиазавод в Иркутске начнет сборку серийных лайнеров МС-21 в июле

По словам представителя завода, в это время начнется монтаж новых сборочных станций для МС-21
Екатерина БОЛГОВА
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Самолет МС-21. Фото: Василий ДОЕНИН/ТАСССамолет МС-21. Фото: Василий ДОЕНИН/ТАСС
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Представитель Иркутского авиационного завода заявил, что в июле этого года начнется установка двух дополнительных станций линии агрегатной сборки лайнера МС-21.

"Заключены контракты на две дополнительные рабочие станции линии агрегатной сборки, обеспечивающие пропускную способность в соответствии с ростом объемов производства", — сказал представитель завода.

Иркутский авиазавод является участником проекта создания нового российского самолета МС-21. Первый такой лайнер, рассчитанный на испытательные полеты, был выпущен в Иркутске в мае 2017 года, второй сошел с конвейера 25 марта 2018 года. Всего для испытательных полетов должны быть выпущены четыре самолета.

Сейчас специалисты Иркутского авиазавода собрали фюзеляж третьего МС-21, продолжается монтаж отсеков и агрегатов четвертого, передает РИА Новости.

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