Авиазавод в Иркутске начнет сборку серийных лайнеров МС-21 в июле
Представитель Иркутского авиационного завода заявил, что в июле этого года начнется установка двух дополнительных станций линии агрегатной сборки лайнера МС-21.
"Заключены контракты на две дополнительные рабочие станции линии агрегатной сборки, обеспечивающие пропускную способность в соответствии с ростом объемов производства", — сказал представитель завода.
Иркутский авиазавод является участником проекта создания нового российского самолета МС-21. Первый такой лайнер, рассчитанный на испытательные полеты, был выпущен в Иркутске в мае 2017 года, второй сошел с конвейера 25 марта 2018 года. Всего для испытательных полетов должны быть выпущены четыре самолета.
Сейчас специалисты Иркутского авиазавода собрали фюзеляж третьего МС-21, продолжается монтаж отсеков и агрегатов четвертого, передает РИА Новости.