Новейшие российские истребители на учениях перебазировались на южные Курилы

СЕГОДНЯ 08:53 2018-03-26T08:54:06+03:00

Летчики Восточного военного округа отработали перебазирование из Хабаровского края на курильский остров Итуруп

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Летчики-истребители на учениях впервые перебазировались на южные Курилы. Как сообщила пресс-служба Восточного военного округа, летчики отработали перебазирование из Хабаровского края на курильский остров Итуруп для перехвата самолетов условного противника.

"Летчики истребительного полка смешанного авиационного соединения Восточного военного округа впервые отработали перебазирование на запасной аэродром для выполнения задач по перехвату самолетов условного противника", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что был осуществлен перелет из пункта постоянной дислокации в Хабаровском крае на военный аэродром Буревестник на остров Итуруп.

"Пара новейших истребителей Су-35С выполнила перелет из пункта постоянной дислокации в Хабаровском крае на военный аэродром "Буревестник" на остров Итуруп. Летчики преодолели расстояние более 2 тысяч километров", — говорится в сообщении.

После выполнения учебных летно-тактических заданий все экипажи вернулись обратно в Хабаровский край. Учения проводились для совершенствования летной подготовки и навыков по охране воздушных рубежей.