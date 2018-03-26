Uber объединяет свое подразделение в Юго-Восточной Азии с конкурентом Grab

СЕГОДНЯ 09:31 2018-03-26T09:31:07+03:00

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Подразделение компании Uber в Юго-Восточной Азии объединяется с конкурирующей фирмой Grab, заявил генеральный директор Uber Дара Хосровшахи.

"В обмен Uber получит 27,5-проценнтную долю в объединенной компании. Около 500 наших коллег в регионе будут переведены в Grab, и в течение последующих недель мы поможем нашим клиентам переключиться на приложения Grab", - говорится в заявлении Хосровшахи.

Отмечается, что присутствие Uber на рынке в Юго-Восточной Азии продолжается около пяти лет. По словам гендиректора, "после того, как в регион были инвестированы 700 млн долларов, компании будет принадлежать доля на несколько миллиардов долларов".

Хосровшахи выразил уверенность в том, что объединение сил является верным шагом в перспективе на будущее.

"Справедливым будет спросить, является ли слияние сейчас нашей дежурной стратегией, учитывая, что это уже третья сделка подобного рода: в Китае, в России, а теперь в Юго-Восточной Азии. Ответ — нет", - добавил гендиректор Uber.

Напомним, в России Uber объединил свой бизнес по онлайн-вызову такси с Yandex.