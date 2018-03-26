Контролеры получат право проверять документы у «зайцев»

СЕГОДНЯ 10:35 2018-03-26T10:35:56+03:00

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Контролеры могут получить право проверять документы у граждан для ускорения оформления штрафов. В настоящее время проверять паспорта имеют только сотрудники полиции.

Чтобы выписать штраф за безбилетный проезд, контролерам необходимо составить постановление о нарушении или протокол. В этих случаях нарушитель должен предоставить свои паспортные данные. В случае отказа безбилетника должны доставить в отделение полиции, поэтому процесс выписки штрафа замедляется.

Как сообщили «Известиям» в Минтрансе, если контролеры получать право проверять документы, то смогут эффективнее выполнять свою работу. Однако, по мнению экспертов, россияне могут оценить такое нововведение как ущемление своих прав и свобод.

В России штрафы для «зайцев», права и обязанности контролеров различаются в регионах. В некоторых субъектах вообще нет денежного наказания за безбилетный проезд. В таком случае контролеры могут только высадить безбилетника из транспорта. Минтранс также намерен решить этот вопрос, законодательно установив размер штрафа за безбилетный проезд по всей стране. Ранее сообщалось, что может быть установлен в 20-кратном размере от полной стоимости проезда.