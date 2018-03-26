Крыша торгового центра в Кемерове обрушилась почти по всей площади пожара

СЕГОДНЯ 11:05 2018-03-26T11:05:50+03:00

На месте пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове Фото: REUTERS

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Крыша торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерове обрушилась почти по всей площади пожара в здании, которая составила 1,5 тысячи квадратных метров.

"Произошел пожар на площади 1,6 тысячи квадратных метров с последующим обрушением кровли, перекрытий между четвертым и третьим этажами на площади 1,5 тысячи квадратных метров", — сообщил представитель МЧС России.

По его словам, спасатели продолжают проливку отдельных очагов и ведут разбор завалов на месте ЧП. Отмечается, что условия экстремально высоких температур и практически нулевой видимости сохраняются, передает РИА Новости.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел накануне, 25 марта. По последним данным, погибли 56 человек, в больницах находятся 12 пострадавших. По информации МЧС, в ликвидации последствий происшествия участвуют более 670 человек и 130 единиц техники, в том числе два воздушных судна.