2018-03-26T11:13:33+03:00
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово

Ущерб от пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове составил почти 4 млрд рублей

По окончании поисковых работ здание демонтируют
Алексей КАРЕЛИН
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Полицейские продолжают обеспечивать охрану общественного порядка в районе пожара в Кемерове. ФОТО Данил Айкин/ТАССПолицейские продолжают обеспечивать охрану общественного порядка в районе пожара в Кемерове. ФОТО Данил Айкин/ТАСС
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Всероссийский союз страховщиков (ВСС) оценил причиненный пожаром ущерб почти в 4 млрд рублей. Ущерб имущественному комплексу составил 3 млрд рублей, арендаторам – пока не подсчитали. По предварительным оценкам, он будет до 1 млрд рублей. ВСС выясняет, был ли ТЦ застрахован.

По завершению поисковых работ здание торгового центра демонтируют, так как его восстановление нецелесообразно. Уже подготовлены две площадки, на которые будут складывать фрагменты здания. Одна из них находится на расстоянии полутора километра, другая – в шести километрах от ТЦ «Зимняя вишня». Об этом сообщили на совещании у главы Кемеровской области Амана Тулеева.

Кровля ТЦ обрушилась на площади около 1500 квадратных метров, когда вся площадь пожара составлял 1600 квадратов, сообщает сайт kp.ru, не выдержали перекрытия между третьим и четвертым этажами.

Напомним, пожар начался 25 марта, погибших больше 50 человек, большая часть – дети, пришедшие в воскресный день в кинотеатр.

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