2018-03-26T12:03:05+03:00
Общество

Нотариусов обяжут отправлять в Росреестр документы на регистрацию недвижимости

Инициатива коснется сделок купли-продажи и оформления наследства
Алексей КАРЕЛИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Документооборот нотариуса и Росреестра должен быть электроннымДокументооборот нотариуса и Росреестра должен быть электроннымФото: Андрей КОПАЛОВ
Изменить размер текста:

Госдума рассмотрит законопроект, в котором предлагается обязать нотариусов отправлять в Росреестр документа на регистрацию недвижимости по сделкам купли-продажи и оформления наследства. Инициативу предложил депутат от КПРФ Сергей Гаврилов. В правительственной комиссии идею поддержали, но сделали ряд замечаний.

Сейчас нотариус тоже может направить документы на регистрацию, но по просьбе клиентов. При этом гражданин должен оплатить удостоверение сделки, услуги правового и технического характера. При отправке электронных документов, экономится время, но клиенту необходимо заплатить по 50 рублей за каждую заверенную страницу.

В правкомиссии считают, что документооборот должен быть только электронным, а за несвоевременную подачу документов в Росреестр нотариусы должны нести ответственность. Кроме того, эксперты полагают, что нотариальное удостоверение сделки, выдача свидетельства о праве на наследство и отправка документов в Росреестр должны считаться одним нотариальным действием, что исключит удорожание услуг нотариуса для граждан, пишут "Известия".

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Источник: сотрудники «Зимней вишни» видели, как подростки подожгли поролоновую яму в батутном центре
"Детей давили, там такая паника была!", - очевидец пожара в ТЦ "Зимняя вишня" рассказала, как охранники мешали детям выйти из огня
Российские послы в Латвии, Литве и Эстонии вызваны в МИД этих республик
Эксперты назвали место падения китайской станции «Тяньгун-1»
Министр иностранных дел КНДР планирует посетить Россию в середине апреля
Причина смерти Сергея Мавроди: основатель «МММ» жаловался на боли в сердце
Трехдневный траур по погибшим в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове: в регионе приспустят флаги
Система освещения на МКС будет имитировать суточный ритм
Контактный зоопарк в ТЦ Зимняя Вишня в Кемерове: какие звери погибли при пожаре?
Сын гендиректора кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» не считает свою мать виновной в пожаре
Многодетные семьи могут потерять право на господдержку при переезде в другой регион
Надежда Савченко замерзает в неотапливаемой камере киевского СИЗО
Глава СК Александр Бастрыкин вылетел на место трагедии в Кемерово
Количество жертв пожара в кемеровском ТЦ выросло до 64 человек
В Великобритании установили первый в мире памятник Дэвиду Боуи
Банкротам запретят на три года регистрацию ИП
Причины пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово: поджог или неисправная электропроводка
Вооруженный мечом мужчина напал на полицейского в Манчестере
Число погибших при пожаре в Кемерове увеличилось до 56 человек
Ущерб от пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове составил почти 4 млрд рублей
Крыша торгового центра в Кемерове обрушилась почти по всей площади пожара
Польша передумала отказываться от российского газа
Компенсации семьям погибших в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово: родственникам жертв выплатят по 1 млн рублей
Контролеры получат право проверять документы у «зайцев»
США скорбят вместе с Россией в связи с трагедией в Кемерове
Президент Сербии выразил соболезнования России в связи с трагедией в Кемерово