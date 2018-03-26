Нотариусов обяжут отправлять в Росреестр документы на регистрацию недвижимости

СЕГОДНЯ 12:03 2018-03-26T12:03:05+03:00

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Госдума рассмотрит законопроект, в котором предлагается обязать нотариусов отправлять в Росреестр документа на регистрацию недвижимости по сделкам купли-продажи и оформления наследства. Инициативу предложил депутат от КПРФ Сергей Гаврилов. В правительственной комиссии идею поддержали, но сделали ряд замечаний.

Сейчас нотариус тоже может направить документы на регистрацию, но по просьбе клиентов. При этом гражданин должен оплатить удостоверение сделки, услуги правового и технического характера. При отправке электронных документов, экономится время, но клиенту необходимо заплатить по 50 рублей за каждую заверенную страницу.

В правкомиссии считают, что документооборот должен быть только электронным, а за несвоевременную подачу документов в Росреестр нотариусы должны нести ответственность. Кроме того, эксперты полагают, что нотариальное удостоверение сделки, выдача свидетельства о праве на наследство и отправка документов в Росреестр должны считаться одним нотариальным действием, что исключит удорожание услуг нотариуса для граждан, пишут "Известия".