Надежда Савченко замерзает в неотапливаемой камере киевского СИЗО

СЕГОДНЯ 12:22 2018-03-26T12:22:18+03:00

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Внефракционный депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко замерзает в своей камере в СИЗО. Как сообщила сестра парламентария Вера Савченко, народный избранник содержится в, мягко говоря, не совсем приемлемых для человеческого организма условиях.

"Надежда попросила обязательно принести ей одежду потеплее и дополнительное одеяло, потому что в камере очень холодно — это помещение совсем не отапливается", — сказала Вера Савченко в интервью журналистам одного из украинских телеканалов.

По мнению девушки, учитывая нынешние киевские погоды, когда по ночам температура воздуха опускается до -10, а то и ниже, "не отапливать камеру просто немыслимо".

Ранее Савченко, рассказывая о первой ночи, проведённой в украинском СИЗО, заявила, что "нет ни одной зоны в камере, где не унижалось бы человеческое достоинство".

20 марта Шевченковский суд арестовал Надежду Савченко на два месяца на время следствия по делу о подготовке теракта в здании Верховной рады Украины, в котором Генпрокуратура прямо обвиняет народного избранника. Сама Савченко свою вину отрицает и объявила голодовку.