2018-03-26T12:22:18+03:00
Политика

Надежда Савченко замерзает в неотапливаемой камере киевского СИЗО

Народный избранник умоляет сестру принести ей одеяло и теплую одежду
Евгений ЧЕРНЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments8
Надежда Савченко замерзает с тюрьмеНадежда Савченко замерзает с тюрьмеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Внефракционный депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко замерзает в своей камере в СИЗО. Как сообщила сестра парламентария Вера Савченко, народный избранник содержится в, мягко говоря, не совсем приемлемых для человеческого организма условиях.

"Надежда попросила обязательно принести ей одежду потеплее и дополнительное одеяло, потому что в камере очень холодно — это помещение совсем не отапливается", — сказала Вера Савченко в интервью журналистам одного из украинских телеканалов.

По мнению девушки, учитывая нынешние киевские погоды, когда по ночам температура воздуха опускается до -10, а то и ниже, "не отапливать камеру просто немыслимо".

Ранее Савченко, рассказывая о первой ночи, проведённой в украинском СИЗО, заявила, что "нет ни одной зоны в камере, где не унижалось бы человеческое достоинство".

20 марта Шевченковский суд арестовал Надежду Савченко на два месяца на время следствия по делу о подготовке теракта в здании Верховной рады Украины, в котором Генпрокуратура прямо обвиняет народного избранника. Сама Савченко свою вину отрицает и объявила голодовку.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Источник: сотрудники «Зимней вишни» видели, как подростки подожгли поролоновую яму в батутном центре
"Детей давили, там такая паника была!", - очевидец пожара в ТЦ "Зимняя вишня" рассказала, как охранники мешали детям выйти из огня
Российские послы в Латвии, Литве и Эстонии вызваны в МИД этих республик
Эксперты назвали место падения китайской станции «Тяньгун-1»
Министр иностранных дел КНДР планирует посетить Россию в середине апреля
Причина смерти Сергея Мавроди: основатель «МММ» жаловался на боли в сердце
Трехдневный траур по погибшим в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове: в регионе приспустят флаги
Система освещения на МКС будет имитировать суточный ритм
Контактный зоопарк в ТЦ Зимняя Вишня в Кемерове: какие звери погибли при пожаре?
Сын гендиректора кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» не считает свою мать виновной в пожаре
Многодетные семьи могут потерять право на господдержку при переезде в другой регион
Нотариусов обяжут отправлять в Росреестр документы на регистрацию недвижимости
Глава СК Александр Бастрыкин вылетел на место трагедии в Кемерово
Количество жертв пожара в кемеровском ТЦ выросло до 64 человек
В Великобритании установили первый в мире памятник Дэвиду Боуи
Банкротам запретят на три года регистрацию ИП
Причины пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово: поджог или неисправная электропроводка
Вооруженный мечом мужчина напал на полицейского в Манчестере
Число погибших при пожаре в Кемерове увеличилось до 56 человек
Ущерб от пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове составил почти 4 млрд рублей
Крыша торгового центра в Кемерове обрушилась почти по всей площади пожара
Польша передумала отказываться от российского газа
Компенсации семьям погибших в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово: родственникам жертв выплатят по 1 млн рублей
Контролеры получат право проверять документы у «зайцев»
США скорбят вместе с Россией в связи с трагедией в Кемерове
Президент Сербии выразил соболезнования России в связи с трагедией в Кемерово