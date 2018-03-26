2018-03-26T12:22:10+03:00
Общество

Многодетные семьи могут потерять право на господдержку при переезде в другой регион

Минтруд выявил в субъектах различия в определении многодетности
Алексей КАРЕЛИН
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В России в начале 2017 года количество многодетных семей составило больше 1,5 млн.В России в начале 2017 года количество многодетных семей составило больше 1,5 млн.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Переезд в другой субъект РФ может лишить многодетную семью права на господдержку. К такому выводу пришел Минтруд, проанализировав условия оказания помощи семьям с детьми в различных регионах. Парламентарии занимаются разработкой единого закона о статусе многодетной семьи.

Единственное, в чем сходятся регионы, это в количестве детей, которое дает право семье называться многодетной – от трех. Верхняя планка возраста детей, при достижении которой семьи теряют право на льготы, уже различается. В 82 субъектах России отмена статуса многодетной семьи происходит, когда ребенку исполняется 18 лет. Однако в 29 регионах планка поднимается до 23 лет, если старший ребенок учится заочно, в Липецкой области – до 24 лет, а при срочной службе в армии – до 21 года. На Камчатке планка поднимается до 21 года, если первенец имеет инвалидность, учится в регионе и живет с родителями. Отличаются и перечень льгот, размер пособий.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила разработать единые для всей страны критерии. Если в регионе не будет хватать средств на минимальный уровень соцподдержки, деньги направят из федбюджета. Каков уровень следует считать минимальным, тоже опередят в законопроекте, пишут «Известия».

По данным Минтруда, в России в начале 2017 года количество многодетных семей составило больше 1,5 млн.

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