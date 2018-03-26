Система освещения на МКС будет имитировать суточный ритм

СЕГОДНЯ 12:44 2018-03-26T12:44:35+03:00

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Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» разработала для МКС новые светильники, которые имитируют суточный ритм. «Смена» дня и ночи поможет космонавтам соблюдать правильный режим и благотворно скажется на их психологии.

Новые светодиодные светильники дополнят уже действующие люминесцентные. В первую очередь, их установят в лабораториях. Разработка РКК более экономичная, а также имеет более долгий срок эксплуатации, рассказали «Известиям» в NASA. Лампы будут имитировать утро, день и вечер.

В американский сегмент МКС такие светильники уже доставили. Российский сегмент планируется оснастить новой системой освещения в 2019 году. Сейчас идет работа по изготовлению самих светильников и прибора для управления ими.

Ранее сайт kp.ru писал, что МКС может вскоре лишиться американского сегмента. США собираются к 2024 году свернуть проекты на МКС, чтобы высвободить деньги на полет к Марсу.