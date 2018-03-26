Причина смерти Сергея Мавроди: основатель «МММ» жаловался на боли в сердце

СЕГОДНЯ 13:09 2018-03-26T13:09:59+03:00

От мошеннической схемы Мавроди в 90-е пострадали от 10 до 15 млн человек. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

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По предварительным данным, причиной смерти основателя «МММ» Сергея Мавроди стал сердечный приступ. Мавроди скончался на 63-м году жизни в 67-й больнице в Москве, сообщает сайт kp.ru.

Около часа ночи 26 марта на автобусной остановке на улице Поликарпова Мавроди стало плохо. Он пожаловался прохожему на слабость и боли в сердце, после чего гражданин вызвал «скорую помощь». Мавроди госпитализировали, но спасти не смогли. Пациент умер утром.

Сергей Мавроди известен как основатель акционерного общества «МММ» и создатель классической и крупнейшей финансовой пирамиды. От мошеннической схемы пострадали от 10 до 15 млн человек – участников МММ. В 2007 году Мавроди приговорили к лишению свободы на срок 4,6 лет. Суд обязал Мавроди выплатить около 20 млн рублей по 600 гражданским искам, однако к 2011 году он выплатил только 100 рублей и даже запустил новый МММ-проект.