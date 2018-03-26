Эксперты назвали место падения китайской станции «Тяньгун-1»

СЕГОДНЯ 13:17 2018-03-26T13:17:27+03:00

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Фрагменты сходящей с орбиты китайской космической станции «Тяньгун-1» могут упасть на территорию Европы. Большая часть обломков должна сгореть в атмосфере, однако ученые не исключают, что часть из них все же достигнет поверхности Земли.

Эксперты Аэрокосмической корпорации подчеркнули: вероятность того, что кто-либо из людей пострадает, чрезвычайно мала.

«Вероятнее всего, обломки рухнут в океан», - цитирует сообщение исследователей сайт «Дни.ру».

Однако ученые не исключают возможности, что часть фрагментов долетят до Греции, Испании, Португалии и Франции. По их подсчетам, станция войдет в земную атмосферу в интервале с 28 марта по 10 апреля. Специалисты подчеркнули, что масса обломков, которые могут достигнуть Земли, достигает 100 килограммов, пишет ФАН.

Напомним, китайская космическая станция «Тяньгун-1» была выведена на орбиту в 2011 году.