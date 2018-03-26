2018-03-26T13:28:07+03:00
В мире

Российские послы в Латвии, Литве и Эстонии вызваны в МИД этих республик

Ранее на встрече в Брюсселе лидеры стран Евросоюза решили отозвать из Москвы для консультаций посла ЕС в России Маркуса Эдерера
Екатерина БОЛГОВА
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Послы России в странах Балтии вызваны 26 марта в МИД республикПослы России в странах Балтии вызваны 26 марта в МИД республикФото: REUTERS
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В понедельник, 26 марта, российские послы в Латвии, Литве и Эстонии вызваны в министерства иностранных дел этих республик, сообщили дипломатические источники.

По данным посольства России в Латвии, посол Евгений Лукьянов вызван во внешнеполитическое ведомство в 15:00 по местному времени (совпадает с московским). Отмечается, что после этого он проведет пресс-конференцию.

Посол России в Эстонии Александр Петров вызван в МИД также в 15:00 по времени Таллина. По данным источников в российском посольстве в Литве, российский посол Александр Удальцов вызван в МИД этой республики в понедельник, передает ТАСС.

На прошлой неделе на встрече в Брюсселе лидеры стран Евросоюза решили отозвать из Москвы для консультаций посла Евросоюза в России Маркуса Эдерера. Как сообщил источник в Евросовете, некоторые европейские страны могут последовать примеру Великобритании и отозвать своих дипломатов из России или выслать российских дипломатов.

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