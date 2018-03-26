Глава «ФК Открытие» Задорнов возглавил совет директоров Бинбанка

СЕГОДНЯ 13:40 2018-03-26T13:40:18+03:00

После ухода временной администрации в кредитной организации сформировали органы управления

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В Бинбанке на внеочередном общем собрании акционеров сформировали совет директоров и правление. Председателем совета директоров стал глава «ФК Открытие» Михаил Задорнов, правление возглавил Сергей Шевченко, руководивший временной администрацией. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

В состав директоров вошли руководитель блока управления региональной сетью банка «ФК Открытие» Александр Пахомов, директор юридического департамента «Открытия» Александр Полуянов, члены правления «Открытия» Вениамин Полянцев и Сергей Русанов, руководитель операционного блока «Открытия» Светлана Савинова.

Операционным блоком и блоком информационных технологий будет заведовать член правления Сергей Прусаков, экс-директор PricewaterhouseCoopers, а корпоративным блоком – Татьяна Сахарова, экс-советник гендиректора по инвестиционным вопросам Почты России.

Размер собственных средств банка превышает 100 млрд рублей, сообщают в Бинбанке. В марте 2018 года основным акционером кредитной организации стал ЦБ – его доля в уставном капитале Бинбанка превышает 99,9%.

Функции временной администрации были прекращены 23 марта. До 1 апреля кредитную организацию ЦБ планирует объединить с ПАО Банк «ФК Открытие», сообщает сайт kp.ru.