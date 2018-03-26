2018-03-26T13:42:27+03:00
Экономика

На разработку новой версии SSJ 100 направят около 85 млрд рублей

Отмечается, что президент России Владимир Путин поддержал идею Минпромторга о разработке новой версии самолета
Екатерина БОЛГОВА
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На разработку новой версии SSJ 100 выделят около 85 млрд рублейНа разработку новой версии SSJ 100 выделят около 85 млрд рублейФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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На разработку новой версии SSJ 100 направят около 85 млрд рублей.

Как сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в авиационной отрасли, президент России Владимир Путин поддержал идею Минпромторга о разработке новой версии самолета.

Отмечается, что авиастроители выступили с инициативой сократить SSJ 100 до 75 кресел, по максимуму заменить иностранную продукцию. Кроме того, предлагается внести изменения в крыло, фюзеляж, бортовой комплекс авионики.

А также вместо двигателя SaM146, выпускаемого российским "ОДК-Сатурн" и французской Safran Aircraft Engines, может использоваться новый ПД-10, тяга которого составляет 9 тонн.

В "Гражданских самолетах Сухого" заявили, что новая версия SSJ 100 может появиться на рынке в конце 2022-го - начале 2023 года.

Известно, что новой версией SSJ 100 заинтересовались специальный летный отряд "Россия", авиакомпания S7 и Минобороны.

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