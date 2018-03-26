2018-03-26T13:56:36+03:00
В мире

Песков: Россия не получала официальных заявлений от США о намерении выслать дипломатов

В Кремле сочли недавние публикации американских СМИ очередной газетной уткой
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Песков посоветовал журналистам дружить с официальными источниками информацииПесков посоветовал журналистам дружить с официальными источниками информацииФото: REUTERS
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Москва не получала каких-либо официальных заявлений от Вашингтона о намерении США выслать из страны российских дипломатов в связи с российско-британским дипломатическим скандалом. Об этом журналистам на пресс-брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Никаких официальных заявлений мы до сих пор не слышали и не видели из Вашингтона о предполагаемой высылке наших дипломатов. Будем руководствоваться фактами и заявлениями официальных лиц", — заявил Песков, отметив, что по данной проблематике ориентироваться на сообщения СМИ, а тем более западных — дурной тон.

Песков отметил, что в каждом подобном случае, будет работать принцип взаимности. И никак иначе. Что Россия неоднократно подтверждала делом.

В середине марта между Москвой и Лондоном разгорелся дипломатический скандал с обоюдной высылкой сотрудников посольств, который вызвал в странах Запада сильный политический резонанс. Намерение солидаризироваться с Британией и объявить персонами нон-грата вызвалось более двух десятков европейских государств.

Накануне в американских СМИ появилась информация, что свой список российских дипработников для высылки в Россию готовят и за океаном.

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