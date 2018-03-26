2018-03-26T14:14:09+03:00
Политика

Песков переадресовал в Минпромторг РФ вопрос об ответных мерах на новые пошлины США

Ранее министерство промышленности и торговли оценило возможные потери от протекционистских мер Вашингтона в $3 млрд
Дарья ИВАШКИНА
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в министерство промышленности и торговли вопрос о возможных ответных мерах России на новые пошлины США на сталь и алюминий.

Отвечая на вопрос о том, каким конкретно может быть ответ Москвы, представитель Кремля заявил: «Это нужно спрашивать в Минпромторге». Слова Пескова приводит ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее стало известно о намерении Минпроторга РФ оспорить во Всемирной торговой организации американские пошлины на сталь и алюминий. При этом подчеркивалось, что ведомство оценило возможные потери российских производителей от протекционистских мер Соединенных Штатов в три миллиарда долларов.

Стоит отметить, что президент США Дональд Трамп еще в начале марта подписал указ о введении пошлин на импорт стали и алюминия, объяснив такое решение интересами «национальной безопасности» страны.

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