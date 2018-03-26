2018-03-26T14:23:30+03:00
Политика

Знаменосцу почётного караула стало дурно во время выступления Порошенко

Это не первый случай, когда солдаты почетного караула нынешнего главы украинского государства валятся с ног в его присутствии
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Во время выступления Петра Порошенко перед Нацгвардией его знаменосца унесли на рукахВо время выступления Петра Порошенко перед Нацгвардией его знаменосца унесли на рукахФото: REUTERS
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Солдату почетного караула президента Украины стало плохо во время выступления Петра Порошенко в Киевской области на Празднование годовщины Национальной гвардии Украины в Киеве, в котором принял участие президент страны Петр Порошенко, было омрачено досадным казусом - во время торжественной речи главы украинского государства, одному из знаменосцев вдруг стало плохо.

Все произошло в самом начале церемонии, трансляцию которой вел один из местных телеканалов. Рядом с Порошенко стояли два солдата почетного караула. В какой-то момент один из знаменосцев резко пошатнулся и стал заваливаться на бок. Если бы не забор, к которому прислонился военный, он попросту бы упал на землю.

В считанные секунды в к знаменосцу поспешило на помощь несколько человек. Они увели его, место солдата занял другой военнослужащий Национальной гвардии.

Стоит отметить, что подобный случай не первый. В 2014 году на церемонии инаугурации президента Петра Порошенко один из солдат почётного караула не смог удержать в руках карабин во время прохода главы государства и чуть было не вонзил нечаянно винтовку в новоиспеченного украинского лидера.

Примечательно, что сразу после инцидента с карабином, нескладного военного отправили в зону боевых действий на восток страны. Какая судьба ждет украинского горе-знаменосца - остается только гадать.

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