В ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово спасатели обследовали все этажи

СЕГОДНЯ 14:35 2018-03-26T14:35:34+03:00

К ТЦ "Зимняя вишня" горожане несут цветы и свечи. Фото: Кирилл ЧАЩИН

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Спасатели обследовали весь торговый центр «Зимняя вишня» в Кемерово. Об этом сообщил заместитель главы МЧС Владлен Аксенов.

«В настоящее время обследовано 100 процентов всех этажей, полностью зачищен от строительного мусора третий этаж здания», – сказал Аксенов.

Как сообщал сайт kp.ru, 25 марта в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» вспыхнул пожар. Кровля торгового центра обвалилась, здание решено демонтировать после окончания поисковых работ.

Очаг возгорания был на верхнем этаже, где находились детские аттракционы и кинотеатр, поэтому среди погибших много детей. Всего, по последним данным, погибли 64 человека. По данным СКР, за медицинской помощью обратились 44 человека, 16 считаются без вести пропавшими, 10 человек госпитализированы. По факту пожара следователи допросили четырех человек.

Пожар в «Зимней вишне» – крупнейший в России за последние век по числу жертв. В Кемерово объявили трехдневный траур.