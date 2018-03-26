2018-03-26T14:35:34+03:00
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово

В ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово спасатели обследовали все этажи

После завершения поисковых работ начнется демонтаж здания
Алексей КАРЕЛИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
К ТЦ "Зимняя вишня" горожане несут цветы и свечи.К ТЦ "Зимняя вишня" горожане несут цветы и свечи.Фото: Кирилл ЧАЩИН
Изменить размер текста:

Спасатели обследовали весь торговый центр «Зимняя вишня» в Кемерово. Об этом сообщил заместитель главы МЧС Владлен Аксенов.

«В настоящее время обследовано 100 процентов всех этажей, полностью зачищен от строительного мусора третий этаж здания», – сказал Аксенов.

Как сообщал сайт kp.ru, 25 марта в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» вспыхнул пожар. Кровля торгового центра обвалилась, здание решено демонтировать после окончания поисковых работ.

Очаг возгорания был на верхнем этаже, где находились детские аттракционы и кинотеатр, поэтому среди погибших много детей. Всего, по последним данным, погибли 64 человека. По данным СКР, за медицинской помощью обратились 44 человека, 16 считаются без вести пропавшими, 10 человек госпитализированы. По факту пожара следователи допросили четырех человек.

Пожар в «Зимней вишне» – крупнейший в России за последние век по числу жертв. В Кемерово объявили трехдневный траур.

Еще больше материалов по теме: «Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Украинские пограничники задержали российское судно в Азовском море
В Барселоне при столкновениях с полицией пострадали более 50 человек‍
Проверки безопасности в торговых центрах: Матвиенко предостерегла от кампанейщины в связи с ЧП в Кемерово
В Великобритании арестуют российские активы «сомнительного происхождения»
В США заинтересовались расширением влияния КНР в Африке
Лукашенко выразил соболезнования в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерово
Знаменосцу почётного караула стало дурно во время выступления Порошенко
Песков переадресовал в Минпромторг РФ вопрос об ответных мерах на новые пошлины США
Фотографии сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове: эксклюзивные кадры из кинозала
Минпромторг начал принимать заявки на участие в системе tax free
Песков: Россия не получала официальных заявлений от США о намерении выслать дипломатов
На разработку новой версии SSJ 100 направят около 85 млрд рублей
Глава «ФК Открытие» Задорнов возглавил совет директоров Бинбанка
Источник: сотрудники «Зимней вишни» видели, как подростки подожгли поролоновую яму в батутном центре
"Детей давили, там такая паника была!", - очевидец пожара в ТЦ "Зимняя вишня" рассказала, как охранники мешали детям выйти из огня
Российские послы в Латвии, Литве и Эстонии вызваны в МИД этих республик
Эксперты назвали место падения китайской станции «Тяньгун-1»
Министр иностранных дел КНДР планирует посетить Россию в середине апреля
Причина смерти Сергея Мавроди: основатель «МММ» жаловался на боли в сердце
Трехдневный траур по погибшим в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове: в регионе приспустят флаги