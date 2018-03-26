Проверки безопасности в торговых центрах: Матвиенко предостерегла от кампанейщины в связи с ЧП в Кемерово

СЕГОДНЯ 14:58 2018-03-26T14:58:09+03:00

В результате пожара в торгово-развлекательном центре в Кемеров погибли десятки человек. Фото: Данил Айкин/ТАСС

Председатель Совфеда отметила, что проверки безопасности в торговых центрах должны быть плановыми и регулярными

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Спикер Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко прокомментировала гибель 64 человек при пожаре, произошедшем в воскресенье, 25 марта, в Кемерово. В частности, она призвала сделать выводы и принять системные меры по предотвращению таких трагедий в будущем.

При этом председатель верхней палаты парламента предостерегла от «кампанейщины». Политик заявила, что проверки торговых центров не должны превращаться в «кампанейщину», подчеркнув, что проверять безопасность ТЦ нужно планово и регулярно. «Сейчас снова устроят кампанейщину, начнут проверять торговые центры. Их надо проверять, безусловно, но не по случаю свершившейся трагедии, а в постоянном режиме, чтобы понимать, как работают средства безопасности, как осуществляется контроль», - сказала Матвиенко в эфире телеканала «Россия 1».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшее воскресенье, 25 марта, в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово вспыхнул пожар. Площадь возгорания составила 1500 квадратных метров. В двух залах кинотеатра произошло обрушение потолка. По последним данным, в результате ЧП погибли 64 человека, и еще 44 пострадали.

Следственный комитет России (СКР) уже возбудил уголовное дело по статьям «Причинение смерти по неосторожности», «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Дело передано в центральный аппарат СКР.