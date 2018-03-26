2018-03-26T14:48:29+03:00
В мире

В США заинтересовались расширением влияния КНР в Африке

Члены спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США проведут соответствующее расследование
Екатерина БОЛГОВА
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В Конгрессе США проведут расследование в связи с расширением влияния КНР в АфрикеВ Конгрессе США проведут расследование в связи с расширением влияния КНР в АфрикеФото: REUTERS
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В США заинтересовались расширением экономического и политического влияния Китая в Африке. Как сообщил глава спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Девин Нуньес, планируется провести соответствующее расследование.

"Нас, прежде всего, интересует военное присутствие и потенциальное военное присутствие, которое Китай пытается установить в разных частях мира", - сказал Нуньес в эфире телеканала Fox News.

Он отметил, что этот вопрос не привлек в США большого внимания из-за того, что многие следили за действиями России.

"Однако, между тем, китайцы только что открыли базу, военную базу, в Джибути", - добавил конгрессмен, обратив внимание на выгодное расположение этой страны.

Кроме того, по словам Нуньеса, Китай наращивает число подводных лодок и пытается получить доступ к технологиями США, в том числе в оборонной сфере. Так, Пекин представляет для США "растущую угрозу в сфере национальной безопасности", добавил законодатель.

Нуньес сообщил, что намерен представить более подробную информацию о данном расследовании в течение недели. Он выразил опасения в связи с тем, что укрепление КНР в Африке может позволить Пекину в большей степени контролировать мировую торговлю.

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