В Барселоне при столкновениях с полицией пострадали более 50 человек‍

СЕГОДНЯ 15:03 2018-03-26T15:03:34+03:00

В Каталонии пострадали 50 человек при столкновениях с полицией Фото: REUTERS

Многочисленные акции протеста начались в Каталонии после задержания в Германии бывшего главы регионального правительства Карлеса Пучдемона

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В Барселоне при столкновениях с полицией пострадали уже 50 человек. Об этом сообщают местные медицинские службы.

Ранее стало известно, что среди пострадавших есть представители правоохранительных органов Mossos d'Esquadra. Задержаны по меньшей мере три человека.

Акции протеста начались в Каталонии после задержания в Германии бывшего главы регионального правительства Карлеса Пучдемона. Самые многочисленные из них прошли у здания представительства правительства Испании в Каталонии, консульства Германии в Барселоне, а также перед зданиями представительств правительства Испании в Таррагоне, Лериде и Жироне.

Отмечается, что в Барселоне митингующие смогли оттеснить полицейский кордон, преграждающий доступ к представительству испанского правительства Испании. Участники протестов забрасывали полицейских дымовыми шашками, бутылками и банками, а также выкрикивали "предатели". В ответ правоохранителям пришлось применить резиновые дубинки.

Организаторами акций протеста выступили общественные организации "Каталонская национальная ассамблея" и Omnium Cultural, передает РИА Новости.