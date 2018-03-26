Украинские пограничники задержали российское судно в Азовском море

СЕГОДНЯ 15:06 2018-03-26T15:07:02+03:00

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Пограничная служба Украины задержала российское рыболовецкое судно в украинской части Азовского моря. Как сообщает Госпогранслужба незалежной, судно зарегистрировано в Крыму, а задержанные якобы нарушили правила выезда с полуострова. На борту находились 10 человек.

Рыболовецкое судно «Норд» остановили в 15 милях от Обиточной косы. Все члены команды имели при себе российские паспорта, полученные в Керчи. Судно и его команду конвоировали в порт Бердянска для установки личности задержанных и прочих процессуальных действий.

На борту нашли пять тонн морепродуктов и трал для ловли рыбы. На задержанных составили административные протоколы. О нарушении уведомили прокуратуру Запорожской области, СБУ и Национальную полицию.

Аналогичный случай сайт kp.ru описывал около года назад, когда украинские пограничники задержали судно из Танзании за обход таможенного контроля. Судно зашло в порт Крыма с технической содой на борту. В итоге судно и груз Украина изъяла, а на капитана судна и одного из его собственников завела уголовные дела.