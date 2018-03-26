Бельгийский премьер запретил ЕС высылать российских послов

СЕГОДНЯ 15:51 2018-03-26T15:51:36+03:00

В Брюсселе не хотят разрывать отношения с Москвой

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Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель заблокировал предложение выслать из Брюсселя российских дипломатов, аккредитованных при Евросоюзе. Глава кабмина пояснил, что такой шаг будет равнозначен полному разрыву дипломатических отношений между Бельгией и РФ.

Напомним, само предложение выслать «порядка 20 дипломатов» прозвучало на саммите ЕС 22–23 марта. Поддержать Великобританию согласились некоторые страны Европы. Среди них – Франция, Германия, Польша, Нидерланды, Эстония, Литва, Латвия, Болгария, Чехия, Дания и Ирландия, а также США. Однако Шарль Мишель уточнил, что для Бельгии это означает фактическое «обнуление дипкорпуса», поэтому заблокировал инициативу.

«Необходимо поддерживать диалог с Россией, сохранив посла, как это делает сама Великобритания, которая не отзывает посла из Москвы», — цитирует заявление бельгийского премьер-министра сайт «Утро.ру».

Ранее сайт kp.ru сообщал, что ЕС решило отозвать своего представителя в России Эдереру в знак солидарности с Лондоном.