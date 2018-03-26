Пучков опроверг информацию о сотнях погибших на пожаре в Кемерово

СЕГОДНЯ 16:19 2018-03-26T16:19:56+03:00

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Глава МЧС России Владимир Пучков опроверг появившиеся в социальных сетях данные о сотнях погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Он подчеркнул, что в настоящий момент число жертв трагедии составляет 64 человека.

"Опровергайте это. Всего 64 на данный момент тела", — сказал Пучков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать информацию о сотнях погибших.

"Поиски остальных людей продолжаются", — добавил глава МЧС.

По его словам, спасатели достали из-под завалов 58 тел погибших. Работа на шести участках продолжается, в зоне ЧС остаются шесть человек.

"Визуального контакта с ними нет. Известно, что они находятся в зоне ЧС", — сказал Пучков.

В свою очередь, министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что в результате пожара были госпитализированы 12 человек.

"Сейчас госпитализировано 12 человек, к тем 11 больным, о которых мы говорили несколько часов назад, добавился один пациент с отравлением продуктами горения, средней степени тяжести", — сказала Скворцова на совещании оперативного штаба, передает "Интерфакс".