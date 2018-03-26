Москвичи смогут оформить медполис онлайн

СЕГОДНЯ 19:37 2018-03-26T19:42:28+03:00

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Жители Москвы теперь смогут оформить полис ОМС через интернет. Подать заявку на оформление можно на сайте мэрии Москвы mos.ru. Для входа в личный кабинет нужно иметь учетную запись на сайте госуслуг.

Раньше, чтобы оформить полис, приходилось лично явиться на прием в центр госуслуг или страховую медицинскую компанию вместе с пакетом документов. А потом спустя какое-то время приходить еще раз, чтобы забрать готовый полис. Теперь достаточно проделать только последнее – получать документ все равно придется лично при предъявлении паспорта.

Инструкция, как получить полис онлайн:

Подать заявление на получение полиса на сайте mos.ru нужно через раздел «Услуги». В нем нужно выбрать раздел «Здоровье», затем «Справки и услуги» и «Оформление полиса обязательного медицинского страхования». Далее выбираем форму полиса — бумажный бланк или пластиковая карта. Для «пластика» потребуется еще отсканированная фотография и скан личной подписи. Для бумажного полиса нет. После этого сканируем копию паспорта и вводим номер прежнего полиса ОМС (если такой есть). Финальный аккорд - выбрать страховую компанию и место получения документа. Новый полис будет готов через 30 дней с момента подачи заявки.