Глава итальянского Сената попросила не называть ее "президентессой"

СЕГОДНЯ 17:12 2018-03-26T17:12:20+03:00

Мария Элизабетта Казеллати заявила, что предпочитает гендерно нейтральное название своей должности

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Глава итальянского Сената Мария Элизабетта Казеллати попросила не использовать феминитив при обозначении ее должности. Первая в истории страны женщина-глава верхней палаты парламента сообщила, что предпочитает гендерно нейтральное название.

В Италии глава совета министров, палаты депутатов или сената называется presidente – "президент". Журналисты поинтересовались у Казеллати, какой вариант она предпочитает – presidente или presidentessa. Она ответила, что является presidente, то есть "председателем".

Казеллати стала главой Сената после договоренности между получившей большинство на выборах правоцентристской коалицией и "Движением 5 звезд", представитель которого был избран председателем палаты депутатов, сообщает La Repubblica.

Мария Элизабетта Казеллати родилась в 1946 году, по образованию юрист, член партии "Вперёд, Италия" Сильвио Берлускони с 1994 года.