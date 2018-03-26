2018-03-26T17:12:20+03:00
В мире

Глава итальянского Сената попросила не называть ее "президентессой"

Мария Элизабетта Казеллати заявила, что предпочитает гендерно нейтральное название своей должности
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Глава Сената Италии Мария Элизабетта КазеллатиГлава Сената Италии Мария Элизабетта КазеллатиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Глава итальянского Сената Мария Элизабетта Казеллати попросила не использовать феминитив при обозначении ее должности. Первая в истории страны женщина-глава верхней палаты парламента сообщила, что предпочитает гендерно нейтральное название.

В Италии глава совета министров, палаты депутатов или сената называется presidente – "президент". Журналисты поинтересовались у Казеллати, какой вариант она предпочитает – presidente или presidentessa. Она ответила, что является presidente, то есть "председателем".

Казеллати стала главой Сената после договоренности между получившей большинство на выборах правоцентристской коалицией и "Движением 5 звезд", представитель которого был избран председателем палаты депутатов, сообщает La Repubblica.

Мария Элизабетта Казеллати родилась в 1946 году, по образованию юрист, член партии "Вперёд, Италия" Сильвио Берлускони с 1994 года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Высылка российских дипломатов: США заявили, что оставляют открытой дверь для диалога с Москвой
Снос ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове: решение принято, но дата не определена
Курс рубля упал на фоне новостей о высылке российских дипломатов
Глава МЧС Владимир Пучков о пожаре в Кемерово: версия теракта не рассматривается
Экс-посол ЕС: у Киева нет способа вернуть Крым
Песков: Кремль сожалеет о решениях выслать российских дипломатов
Германия получила от Испании ордер на арест Пучдемона
Россия выразила протест в связи с высылкой дипломатов
Дональд Туск принес свои соболезнования россиянам из-за пожар в ТЦ Кемерова на русском языке
Проповедница заморила ребенка голодом, чтобы избавить от злого духа
Следственный комитет России подтвердил гибель 64 человек в Кемерово
Названы города России с самыми высокими показателями ввода жилья